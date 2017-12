Região é a mais apropriada para iniciar o projeto?

João Guilherme Lacerda *

Sim Moema é densa e tem uma das maiores rendas per capita de São Paulo. Ao favorecer o uso da bicicleta na região, a cidade ganha um exemplo que dará visibilidade aos ciclistas. A iniciativa mostra na prática como construir uma cidade diferente, facilitando a vida de quem pode e quer pedalar e diminuindo carros em circulação. Com mais ciclistas, sobra espaço nas ruas. E o comércio se beneficia com a maior mobilidade.

É MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO TRANSPORTE ATIVO

Henrique Boney *

Não O último levantamento sobre viagens de bicicleta em São Paulo, realizado pelo Metrô em 2007, apontou 750 por dia em Moema. A mesma pesquisa apontou o Grajaú como o bairro que mais origina viagens de bicicleta por dia ? 9.451. É seguido por Vila Maria (8.767), Jd. Helena (8.187) e centenas de bairros com números mais significativos. A implantação deve atender a critérios que justifiquem o uso do dinheiro público.

É CICLOATIVISTA