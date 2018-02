Região do estádio de Itaquera receberá investimentos de R$ 478 milhões

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin e o prefeito Gilberto Kassab assinaram nesta segunda-feira, 18, um convênio para execução de obras no entorno do Pólo Institucional de Itaquera, na zona leste de São Paulo. No local será instalado o futuro estádio do Corinthians e o investimento visa melhorar a infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014.

Ao todo, será disponibilizada verba de R$ 478,2 milhões. As intervenções têm por objetivo principal facilitar o acesso ao local. Pelo acordo, serão construídas novas alças de ligação da Avenida Jacu-Pêssego com a Nova Radial, a nova avenida de ligação Norte-Sul no trecho entre a Avenida Itaquera e a Nova Radial, e a articulação com a Avenida Miguel Inácio Curi, junto à adutora da SABESP. Serão instaladas também unidades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

A expectativa é que as obras sejam concluídas até junho de 2013. O novo estádio é candidato a sediar a abertura do Mundial de 2014.