Região de Itaquera tem restrições no trânsito para jogo da Copa

SÃO PAULO - A região da Arena Corinthians, em Itaquera, na zona leste da capital paulista, tem interdições no trânsito em decorrência da partida da Copa do Mundo de futebol entre Uruguai e Inglaterra, às 16h.

Os motoristas devem evitar a região, já que parte das ruas poderá ser acessada apenas por moradores cadastrados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A recomendação dos organizadores do evento e dos governos municipal e estadual é que torcedores acessem o estádio por meio do transporte público sobre trilhos, utilizando-se da Linha 3-Vermelha do Metrô ou da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).