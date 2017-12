Região da Avenida Aricanduva tem dois acidentes

Dois acidentes foram registrados entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado na região da Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo. No primeiro, pouco antes das 23h30, um homem de 32 anos morreu atropelado na altura do número 2.950 da via. Os Bombeiros foram acionados, mas encontraram a vítima já morta quando chegaram ao local. O segundo acidente aconteceu por volta da 1h15. Uma lotação e um carro se chocaram na Rua Ragueb Chohfi, na esquina com a Avenida Aricanduva. Um homem de 22 anos ficou preso nas ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi levado em estado grave ao Hospital Santa Marcelina.