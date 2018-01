Região caminha para ser Itaim-Bibi, aposta moradora Com a saída de bares e baladas e a chegada de condomínios e lugares "família", não faltam comparações para tentar definir a cara do Baixo Augusta no futuro. Para a economista e futura moradora Ana Clara Monteiro Rodrigues, de 33 anos, o local poderá ser um novo Itaim-Bibi, bairro da zona sul famoso pelos bares e casas noturnas de alto padrão. "Aposto em uma mistura de restaurantes com boates, como é o Itaim. As piores casas daqui já estão desaparecendo", diz. "O que dá para saber é que vai melhorar", completa.