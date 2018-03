Refugiado por desastres naturais não está protegido

"Se um haitiano foge para outro país por causa do terremoto, ele não tem condições de sobreviver naquele local. Se houvesse um estatuto jurídico que o reconhecesse como refugiado, ele receberia assistência material e teria visto de trabalho", afirma. "A ausência de proteção provoca uma vulnerabilidade dessas vítimas ao aliciamento por traficantes, por exemplo." Essa é a situação de 22 haitianos que foram presos nos últimos dias em Mato Grosso do Sul por terem entrado ilegalmente no Brasil. Segundo a Polícia Federal, eles transportavam mercadorias contrabandeadas da Bolívia e pediram refúgio ao Ministério da Justiça. O status não deve ser concedido, pois a situação é prevista apenas para perseguidos políticos, religiosos e étnicos.