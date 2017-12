Reforma nacional da segurança está em pauta A melhora na coleta de dados criminais e as recorrentes pesquisas nacionais de criminalidade e vitimização vêm evidenciando as falhas do sistema de segurança pública e de Justiça. Há anos, o Brasil enfrenta dificuldades para ficar abaixo do patamar de 50 mil homicídios. Crescem os casos de roubos e de tráfico de drogas. As prisões estão superlotadas, com grande parcela de presos provisórios que não são nem sequer julgados. Para piorar, conforme mostram esses levantamentos, fica cada vez mais evidente a desconfiança da população nas polícias e no Sistema Judiciário de uma forma geral. O patamar de desconfiança na polícia brasileira fica acima de 70%. Nos EUA, só 12% não confiam em suas polícias.