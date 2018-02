Reforma de galerias da Pompeia só acaba em 2014

O plano inicial para acabar com as cheias da Pompeia era construir um piscinão subterrâneo em algum local próximo do Shopping Bourbon, área que costuma alagar durante a temporada de chuvas do verão.

O projeto, porém, mudou. Agora, a proposta que será contratada é a ampliação da capacidade de escoamento das galerias subterrâneas por onde passam atualmente os Córregos Sumaré e Água Preta. Ambos deságuam no Rio Tietê.

Prazos. O edital municipal foi aberto para empresas se registrarem para a concorrência. A abertura dos envelopes está prevista para o dia 22 de novembro. Caso não haja nenhuma decisão judicial barrando o processo, ainda deverá demorar cerca de dois meses para que os serviços se iniciem - o que, portanto, só deverá começar no início do ano que vem.

Como o tempo de obras previsto pelo edital é de 30 meses, apenas no fim de 2014 é que as obras de reforma das galerias deverão estar concluídas.