Reforma da Biblioteca Mário de Andrade atrasa

"É um total descaso do poder público", afirma o escritor Ignacio de Loyola Brandão que, no início da carreira como jornalista, nos anos 1950, frequentava o espaço para fazer pesquisas. Na década de 1970, cerca de 1.500 pessoas visitavam diariamente a Biblioteca Mário de Andrade.

Benefício. A obra foi orçada em R$ 13,2 milhões. Nesses quase três anos, o valor chegou a R$ 26,65 milhões. A diretora, Maria Christina Barbosa de Almeida, garante que os usuários se sentirão compensados com a reabertura. "Ela será moderna e todo o acervo poderá ser consultado." Os cerca de 3 milhões de jornais e revistas do acervo de periódicos devem ocupar, no fim do segundo semestre de 2011, pelo menos dez dos 15 andares do prédio anexo da biblioteca.

O NOME

Poeta, romancista, crítico de arte, musicólogo, professor universitário e ensaísta, Mário de Andrade (1893-1945) foi um dos criadores da Semana de Arte Moderna de 22