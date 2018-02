Reforço funciona no Dia dos Namorados Segundo a polícia, o reforço policial evitou que o Dia dos Namorados entrasse para as estatísticas de arrastões na capital. Não foi registrado crime semelhante nos bares e restaurantes anteontem. O governador Geraldo Alckmin considerou a operação um "sucesso total" e afirmou que o policiamento contou com a participação extra de 390 policiais militares, 215 e 70 motos. A operação será sempre repetida na cidade em datas festivas./ADRIANA FERRAZ e PAULA SALDAÑA