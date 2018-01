Referendo e mais controle param no Congresso Diferentes projetos relativos ao uso de armas no Brasil apresentados após a tragédia de Realengo, em abril, estão parados no Congresso. Um deles, do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), propunha um novo plebiscito sobre a comercialização de armas de fogo e munição no dia 2 de outubro. A iniciativa foi apresentada cinco dias após o massacre, porém, não saiu da Comissão de Constituição e Justiça.