Refém e ladrões ficam 4 horas em elevador Um refém foi libertado sem ferimentos após passar quatro horas preso em um elevador com dois assaltantes em Porto Alegre. Às 18h15 de ontem, os dois bandidos invadiram uma joalheria no 5.º andar de um prédio comercial. O zelador do edifício desconfiou, bateu na porta do estabelecimento e acabou rendido. Ele conseguiu escapar e chamou a polícia. Os ladrões fugiram com o refém, mas os três foram trancados no elevador pelo porteiro. Às 22h30, a polícia convenceu a dupla a libertar o homem e se entregar.