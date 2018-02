Reestruturação do Denarc começa em dez dias Sobre as prisões dos agentes do Denarc, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse, na manhã de ontem, que o secretário da Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, está apto para "fazer uma limpeza" na Polícia Civil e "tirar maus policiais". "Policial aliado de bandido é bandido ao quadrado. Xadrez neles", disse. O governador afirmou que deve haver "tolerância zero" com qualquer tipo de desvio.