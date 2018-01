Reembolso por atraso Saberiam me informar, por gentileza, qual instância é responsável por fiscalizar a qualidade na prestação de serviços e atendimento dos Correios? No dia 8/4, enviei uma documentação via Sedex 10. Ela foi enviada dentro do horário-limite para que pudesse ser entregue no dia seguinte até as 10 horas. O custo foi de R$ 24,50, valor mais alto do que se fosse postado pelas vias normais. Porém, a encomenda chegou na tarde desse dia em Curitiba (PR), diferentemente do que foi combinado. Desde então, quase todos os dias, foram inúmeras ligações para os Correios. Não obtive nenhum retorno ou um contato proativo da empresa. Depois de muita insistência e uma reclamação na Ouvidoria, recebi um e-mail que falava no pagamento de uma restituição de menos de R$ 60 em 7 dias úteis. Mas esse prazo já expirou há dias. Não bastasse esse fato, os Correios permanecem em silêncio, sem fazer contato e, principalmente, sem dar uma resposta ao caso. Pelo telefone, sempre pedem para que eu aguarde por mais 5 dias úteis. Não sei mais a quem recorrer. Os atendentes não permitem que eu entre em contato com outro setor que não seja o Fale com os Correios. Gostaria de falar com a Ouvidoria ou com algum responsável. Agradeço qualquer dica que possa me levar a uma resposta mais esclarecedora do que o usual "aguarde".