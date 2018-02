Reduzido horário da Ponte Orca entre a Cidade Universitária e a Vila Madalena A partir de segunda-feira, o horário de funcionamento da Ponte Orca que faz a interligação entre as Estações Cidade Universitária (CPTM) e Vila Madalena (Metrô) de segunda a sexta-feira, em São Paulo, terá seu horário reduzido. O serviço vai funcionar das 21h às 22h30. Anteriormente, era das 6h às 22h30. A justificativa para a mudança é a redução do número de passageiros após a ampliação do horário da Linha 4-Amarela do Metrô e sua integração com a Linha 9-Esmeralda da CPTM na Estação Pinheiros. A forma de funcionamento não vai mudar. O serviço opera desde agosto de 2000, com micro-ônibus fazendo integração totalmente gratuita.