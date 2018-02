Reduto do crack é entrave para revitalizar a Luz Resolver a questão do uso de crack seria um grande passo para a Prefeitura de São Paulo revitalizar esta parte do centro. O projeto Nova Luz - que começou na gestão José Serra e virou bandeira de Gilberto Kassab - estabelece reformas de áreas públicas, construção de prédios, áreas verdes e de lazer. Em outra investida na área, a Prefeitura estendeu a ciclofaixa para a Luz, em 2012, mas a degradação afasta os ciclistas. / VALÉRIA FRANÇA