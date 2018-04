Redução do lucro das concessionárias está em discussão A revisão das tarifas de pedágio foi destaque na campanha eleitoral de 2010. A oposição ao PSDB em São Paulo bateu forte nessa tecla. No primeiro dia de corpo a corpo, o então candidato Geraldo Alckmin sucumbiu à pressão e admitiu fazer a revisão dos valores com as concessionárias. "Há alguns casos em que a população acaba pagando mais mesmo", disse. Alckmin prometeu rever os 18 contratos com as concessionárias. O discurso foi de reequilíbrio. "Se tiver espaço, é possível exigir mais obra ou reduzir tarifa", afirmou.