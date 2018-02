Redução de velocidade em avenidas de SP vale a partir desta segunda

SÃO PAULO - Começa a valer nesta segunda-feira, 6, a redução de velocidade nas avenidas Cruzeiro do Sul, do Estado, Dom Pedro I, Nazaré, Doutor Ricardo Jafet e Professor Abraão de Morais, em São Paulo.

A partir de hoje, a velocidade máxima permitida caiu de 70 km/h para 60 km/h. A medida da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) tem como principal objetivo proporcionar maior segurança aos que circulam pelos 30,4 quilômetros dessas vias.

Estudos da CET indicaram a necessidade de manter em 50 km/h a velocidade no trecho final da Avenida Nazaré, próximo à Avenida Gentil de Moura, por tratar-se de um declive acentuado.

Estão sendo implantadas 296 placas de regulamentação de velocidade e advertência e 26 faixas informativas para alertar os motoristas. A CET recomenda aos usuários que estejam atentos quanto à nova regulamentação de velocidade, pois os radares irão autuar os veículos que desrespeitarem a nova regulamentação.

No ano passado a CET já havia padronizado a velocidade nas avenidas 23 de Maio e Rubem Berta, vias que fazem parte do Corredor Norte-Sul. A redução de velocidade de 80 km/h para 70 km/h em fevereiro de 2010 resultou na redução de 63% nos acidentes com motos no horário de pico da manhã e de 50% no horário de pico da tarde.