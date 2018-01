Redução de vazão pode esvaziar reservatórios e causar colapso no abastecimento, diz ONS

SÃO PAULO - Se não houver chuvas significativas, a redução da vazão da Represa Jaguari, determinada pelo governo de Geraldo Alckmin (PSDB) para economizar água, causará o esvaziamento dos reservatórios de Paraibuna, Santa Branca e Funil e o colapso do abastecimento de cidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. As informações constam em nota divulgada nesta terça-feira, 12, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). No início da tarde, a Companhia Energética de São Paulo (Cesp) foi notificada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a cumprir despacho do ONS que determina o aumento da vazão.

Na nota, o ONS afirma que em 4 de agosto já havia informado à Agência Nacional de Águas (ANA) e à Cesp que considerava inviável atender à solicitação da companhia para reduzir a vazão da represa. Segundo o operador, no dia seguinte, antes da posição da ANA a Cesp notificou o ONS de que adotaria a vazão reduzida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"De imediato, o ONS reiterou à Cesp sua posição, com cópia para MME, Aneel e ANA. Ao longo do dia 6/8, a Cesp manteve a geração de Jaguari em 3 MW, com defluência de 10 m3/s. Tendo em vista a gravidade do descumprimento dos procedimentos operativos, o ONS elaborou o Relatório de Não-Conformidade, enviado à Cesp e à Aneel para a adoção do procedimento administrativo cabível", afirma o texto do ONS.

O ONS afirma que agora aguarda o posicionamento da Aneel e da ANA sobre o assunto.