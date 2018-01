Redução de mortes criou 'carreiras' mais longevas no crime Depois de um 2012 violento e atípico, resultado da crise envolvendo PCC e PM, as taxas de homicídio voltaram a entrar em tendência de queda. O restabelecimento da normalidade chama a atenção para o contraste dos assassinatos em relação aos roubos, cujas taxas não param de subir. Fica cada vez mais claro que é preciso aprimorar a inteligência policial para lidar com uma nova configuração do crime, inexistente na década passada.