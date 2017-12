Rede vai ganhar 20 mil docentes no próximo ano

"Há um grupo de temporários que, com essa possibilidade do concurso, pode se tornar efetivo. Estamos imaginando que tenha 20 mil no ano que vem e 20 mil em 2015", diz o chefe de gabinete da secretaria, Fernando Padula. Os cargos serão criados para o ciclo 2 do ensino fundamental (do 6.º ao 9.º ano) e para o ensino médio, com atenção nas disciplinas com maior carência.

Para o professor de Educação da USP Ocimar Alavarse, haverá dificuldade em realizar um recrutamento dessa ordem. "Como encontrar 59 mil professores de uma vez?", questiona, citando o risco de não haver uma boa seleção. "A administração de São Paulo levou a educação para um quadro insustentável, deixando de organizar concursos ao longo dos anos."

Ainda há o desafio de reter profissionais. A secretaria já realizou concurso para 34 mil professores desde 2011, mas o número de efetivos cresceu em apenas 4 mil no período. A pasta defende que está avançando na valorização da carreira como forma de estimular a permanência. Uma das ações é o reajuste salarial dividido em 4 anos, que deve chegar a 45% até 2014.