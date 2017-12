Rede Nossa São Paulo cobra informações de linhas e trajetos em ponto de ônibus

SÃO PAULO - A Rede Nossa São Paulo, entidade que reúne 700 organizações da sociedade civil, enviou nesta quinta-feira, 3, uma carta ao prefeito Fernando Haddad (PT) em que solicita que sejam fixadas, nos pontos de ônibus da capital, informações sobre quais linhas passam no local e o trajeto percorrido. A instituição pede uma audiência com Haddad para tratar do assunto.

Segundo a direção da Rede, a carta foi enviada um mês após reunião entre a direção da entidade e o prefeito para tratar do tema. Assinada por 167 organizações, entre associações de moradores, institutos e fundações, a carta reforça a necessidade de uma política "que há tempos deveria ter sido implementada".

No texto, a Rede solicita que, no menor prazo possível, medidas "simples" como a divulgação das linhas e do trajeto trariam "enorme benefício aos cidadãos" e revelariam "uma demonstração de respeito aos usuários do transporte público".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Faltam nos pontos de ônibus informações básicas ao cidadão: quais são as linhas que passam nestes locais e qual o trajeto percorrido. Não é a toa que nas paradas de ônibus de quase todas aos a cidades do mundo - grandes, pequenas e médias - tais informações estão disponíveis aos cidadãos há muitos anos. Certamente o prefeito deve ter constatado está realidade em suas viagens ao exterior", diz a carta.

"É incrível que São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, não tenha estas informações nos pontos de ônibus, obrigando, inclusive, alguns ativistas de boa vontade a grafitar o número das linhas que passam por lá. Esta responsabilidade deveria ser da Prefeitura", continua a Rede Nossa São Paulo no texto.

A entidade pede que as informações sejam disponibilizadas em formatos acessíveis e inclusivos, com letra ampliada, em relevo ou braile, além de áudio.

Procurada, a Prefeitura não se posicionou até a publicação da matéria.

Criada há oito anos, a Rede Nossa São Paulo colaborou para o surgimento de 60 observatórios espalhados pelas cidades do Brasil. A instituição divulga balanços anuais com indicadores sobre qualidade de vida na capital. O último deles, Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município (IRBEM), foi publicado em 19 de janeiro.