Rede levava cocaína do Brasil para a Europa Autoridades suíças desmantelaram ontem uma rede de tráfico que levava cocaína do Brasil e da Argentina para a Europa, ao prender 15 pessoas ontem. Polícias do Brasil, Argentina, Canadá, Portugal, Holanda e Bélgica participaram da ação - ao todo, em cada país, foram apreendidos 45 quilos da droga. A rede, formada principalmente por tanzanianos, usava entre 12 e 15 passagens aéreas diárias, saindo de São Paulo, para mulas viajarem. O coordenador foi preso em abril, em Londres, e o chefe, há um ano, na Argentina.