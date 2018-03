Rede Globo altera grade para cobrir tumultos A Rede Globo teve de derrubar sua grade de programação, rigorosamente comprometida com seus anunciantes, ao tomar conhecimento de que os protestos tinham chegado a 70 cidades em todo o País. A novela Malhação saiu do ar às 17h49, para dar lugar às transmissões jornalísticas até o fim do Jornal Nacional. Desde as 16 horas, no entanto, a emissora já vinha divulgando flashes ao vivo dos protestos e o âncora William Bonner deu seguimento à cobertura nos intervalos de Amor à Vida, a novela das 9 horas.