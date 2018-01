Rede de trólebus com problemas no Ipiranga

O transporte de passageiros por trólebus na Avenida Nazaré, na Região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, não está funcionando desde o final da tarde de quarta-feira, 3, em razão da queda de galhos de árvore sobre os fios, junto à Rua Padre Marchetti.

A rede de distribuição de energia e o semáforo também foram danificados Uma equipe da Eletropaulo trabalha no local e a previsão é de que até as 7 horas o sistema estará totalmente restabelecido. A linha afetada é a 4113 (Gentil de Moura - Praça da República), de acordo com a SPTrans.