Rede de trólebus apresenta problemas na zona leste

SÃO PAULO - A circulação dos trólebus de três linhas que passam pela Avenida Mateo Bei, na região de São Miguel, na zona leste de São Paulo, voltou ao normal às 8h20 desta segunda-feira, 26.

Segundo a São Paulo Transporte S/A (SPTrans), a circulação dos veículos foi interrompida por volta das 7 horas, em consequência do rompimento da fiação da rede, na altura do número 838. Ainda não há informação sobre o que teria causado o rompimento. Os passageiros desembarcaram do trólebus e pegaram ônibus movidos a diesel, segundo informações da SPTrans.

Atualizada às 10h23