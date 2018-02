Rede de trens e metrô deve bater hoje a marca A rede metroferroviária paulista, que inclui os trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), deve ultrapassar hoje a marca dos 2 bilhões de passageiros transportados no ano de 2012. Com 335 km, 153 estações e integração gratuita entre os sistemas, a rede sobre trilhos transporta atualmente cerca de 7,3 milhões de passageiros por dia, segundo dados oficiais. Isso representa mais de 75% de todos os usuários transportados por vagões de metrô e trens urbanos no Brasil.