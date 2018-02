Rede de internet sem fio em locais públicos pode estrear no 1º semestre, diz secretário O secretário municipal de Serviços de São Paulo, Simão Pedro (PT), afirmou em entrevista à TV Estadão nesta quinta-feira, 31, que a Prefeitura pretende oferecer acesso gratuito à rede de internet sem fio até junho em cinco ou seis espaços públicos da cidade com grande circulação de pessoas. "É um absurdo uma cidade como SP não oferecer esse serviço ainda (em lugares públicos)", disse. "Cidades mais pobres do que São Paulo já têm", lembrou, mencionando o caso de Osasco, na Grande São Paulo.