Rede Anhanguera sofre atentado com granada em Campinas

O prédio da Rede Anhanguera de Comunicação (RAC), em Campinas, na Vila Industrial, foi alvo de um atentado por volta das 21 horas de quarta-feira, 21, segundo site da empresa. A Polícia Militar e o esquadrão antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Capital, interditaram o local. Imagens gravadas pelo sistema de segurança da empresa flagaram a ação de três rapazes. O grupo quebrou uma janela do prédio na Rua Dr. Roberto Thut e atirou a granada, que caiu junto à calçada e não explodiu. Os três fugiram em um Gol cinza. Segundo o site da Rede Anhanguera, os policiais afirmaram que a granada é de uso militar, com alto poder de destruição. O artefato estava com a alça de segurança quebrada, mas com o pino travado. A granada ainda será periciada pela equipe do Gate. A Rede Anhanguera recebeu uma ligação com uma ameaça cerca de três horas após o atentado. "Esse é apenas o começo", disse uma voz feminina. O caso será registrado no plantão do 1º Distrito Policial (DP) de Campinas como tentativa de dano qualificado com o uso de explosivo.