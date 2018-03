Rede alerta hóspede a não deixar nada em mesa ou cadeira Sobre os dois furtos ocorridos no lobby do Holiday Inn Parque Anhembi, a rede IHG informou que os casos são raros, mas clientes e hóspedes são orientados a carregar objetos pessoais e a não deixar nada em mesas ou cadeiras. Os objetos de valor podem ser guardados no maleiro ou em sala trancada. Na área de eventos, folhetos informativos orientam hóspedes sobre questões de segurança. O hotel tem 200 câmeras e seguranças treinados com apoio da polícia.