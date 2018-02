Recusa do serviço sempre causa constrangimento Você pode dizer que cortou os carboidratos, que não gosta de pão de queijo, que aqueles bolinhos de bacalhau vão acabar com a sua fome antes do prato, que quer controlar os gastos - não importa o motivo, recusar o couvert sempre causa constrangimento. Não é impressão. Os restaurantes fazem, mesmo, questão de servi-lo aos clientes. Alegam que é com este dinheiro que conseguem garantir a manutenção da casa. Assim, o preço do couvert não é proporcional ao dos pratos, mas à qualidade da toalha, das taças e dos talheres.