Recuperar um objeto perdido no transporte

Sim. No Metrô, na Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e na SPTrans.

2. Como funciona o serviço do Metrô?

O usuário deve procurar os postos na Estação Sé ou na Estação Largo 13 (de 2.ª a 6.ª feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados). No caso de documentos há o 0800-770-7722.

3. E o da EMTU?

Os objetos perdidos no corredor metropolitano São Mateus/Jabaquara ficam por 3 dias em postos nos terminais, depois vão para o Terminal Ferrazópolis (por 90 dias). Os objetos perdidos no sistema aeroporto ficam por 30 dias no posto de venda de passagens do Aeroporto de Guarulhos, indo depois para o posto da Infraero (atendimento diário, das 8 às 17 horas).

4. Onde busco objetos perdidos nos trens da CPTM?

Na Estação Barra Funda (de 2.ª a 6.ª feira, das 7 às 19 horas, exceto feriados). E ainda pelo 0800-055-0121 (de 2.ª a 6.ª feira, das 7 às 19 horas).

5. E nos ônibus da SPTrans?

Ligue para a concessionária em que você deixou ou encontrou um objeto (http://www.sptrans.com.br/sac/achados.aspx).

Fontes: Portal Cidadão-SP (www.cidadao.sp.gov.br) e site da SPTrans