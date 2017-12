Recuperação de pinturas murais começa neste ano Até o fim do ano terão início os trabalhos de restauração de pinturas murais estampadas em pilão de taipa. Os desenhos se assemelham a um sol, uma estrela de oito pontas, algumas colunas e outras figuras pintadas com tons vermelhos. As paredes onde estão as pinturas são originais, do século 17, feitas de taipa formada por cal, ossos e cascas de ostras.