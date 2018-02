Recruta do Exército é encontrado morto em quartel de Campinas

CAMPINAS - Um aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas (SP), foi encontrado morto com um tiro, dentro do banheiro da unidade, na madrugada desta quarta-feira, 10. Rodolpho Ferreira de Vasconcelos Mendes, de 21 anos, tinha acabado de ser liberado do serviço de auxiliar do oficial de dia quando seus colegas ouviram o disparo, por volta de 2 horas. O corpo foi encontrado em um dos boxes do banheiro, que estava com a porta trancada.

As polícias Civil e do Exército foram chamadas ao local e realizaram perícia. O Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado tem prazo de 40 dias para ser concluído. "A única certeza que temos é que a munição que matou o aluno saiu da arma que ele portava", afirmou o comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (Espcex), coronel Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. O Exército trabalha com as hipóteses de suicídio e disparo acidental.

Nascido em Fortaleza e com família em Osasco, na Grande São Paulo, o jovem estava na escola desde fevereiro. Segundo informaram oficiais, ele era um bom aluno, tinha boas notas tanto no Ensino Médio quanto no Ensino Militar e nas atividades físicas. "Ele estava sendo elogiado, destacando-se, e estava adaptado à rotina militar, não demonstrava nenhum problema de relacionamento, estava bastante motivado profissionalmente", disse Paiva. "Pessoalmente, não tínhamos percebido nada, ele tinha possibilidades de frequentar nosso apoio psicopedagógico aqui", acrescentou o coronel.

O comandante da Espcex disse que o rapaz ingressaria na Academia Militar das Agulhas Negras. Os oficiais não souberam informar onde será velado o corpo do aluno Mendes, como ele era chamado na escola do Exército. A Espcex colocou-se à disposição da família para cobrir despesas e dar o apoio necessário.