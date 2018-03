Recorde de Cruzeiros no Rio: um dia, 40 mil turistas

Faltou espaço na sombra para abrigar os quase 40 mil turistas e tripulantes que embarcaram e desembarcaram ontem, sob sol forte, nos sete navios atracados no Pier Mauá, zona portuária do Rio. O movimento de passageiros foi o maior da história do terminal e envolveu uma estrutura logística complexa, planejada durante duas semanas.

Os sete navios começaram a chegar no início da manhã e atracaram um a um, de maneira sincronizada. Com capacidades que variam de 1.896 a 3.780 pessoas, as embarcações formaram uma fila de 2,5 quilômetros, chamando a atenção de quem passava pela Ponte Rio-Niterói.

A maior parte dos turistas que chegaram ao Rio ontem encerrava seus cruzeiros na cidade, mas cerca de 30% eram os chamados "passageiros em trânsito", que deixaram os navios no início do dia para retornar no pôr do sol, depois de uma série de passeios. Entre os mais procurados estão Cristo Redentor, Pão de Açúcar, praias da zona sul e shoppings centers, além de churrascarias. A prefeitura do Rio estima que cada passageiro em trânsito gaste US$ 300 em um único dia.

Muitos turistas também costumam escolher o Rio como ponto de partida de cruzeiros, passando alguns dias na cidade antes de embarcar. O casal paranaense Manoel e Mercedes da Cruz viajou de Londrina para a capital fluminense três dias antes da data de início da viagem pelo mar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É nosso primeiro cruzeiro, mas decidimos começar por aqui para poder conhecer a cidade e foi uma ótima decisão. Tínhamos uma imagem do Rio como uma cidade violenta, mas ficamos muito bem impressionados", contou Manoel, que restringiu o roteiro à zona sul, tradicionalmente mais segura.

Confusão. O movimento assustou alguns turistas e provocou pequenos transtornos, como longas filas para devolução de bagagem, saída e embarque em ônibus fretados. "Esperamos um pouco por causa do grande número de passageiros, mas não tivemos grandes problemas", relatou o baiano Alberto França, de 63 anos.

Com o desembarque quase simultâneo de cerca de 20 mil passageiros e tripulantes, houve confusão de táxis, vans e ônibus nas vias de acesso ao Pier Mauá, que não suportaram o grande número de veículos. A situação se normalizou à tarde, quando outras 20 mil pessoas deveriam retornar aos navios ou embarcar pela primeira vez.

Fiscais fizeram uma operação para evitar a circulação de táxis piratas ou em situação irregular. Segundo agentes da Secretaria Municipal de Transportes, não houve ocorrência grave.

A temporada de cruzeiros vai de outubro a maio e leva ao Rio de 500 mil a 800 mil turistas. A mesma quantidade de navios deve atracar de novo no Pier Mauá em 13 de março, mas com número inferior de turistas. Esta foi a segunda vez que sete transatlânticos atracaram na cidade no mesmo dia. Na primeira, em 18 de fevereiro de 2007, as embarcações eram menores e transportavam 28 mil passageiros.