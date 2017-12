Reconhecido corpo de jovem desaparecido

Um corpo encontrado no sábado em um matagal na Estrada da Ponte Seca, em Parelheiros, na zona sul, é de Emerson Heida, desaparecido desde dia 10 de setembro. A delegada Elisabete Sato, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou o reconhecimento, feito pelo irmão da vítima. Emerson estava com Edson Edney da Silva quando foram vistos pela última vez. Eles eram revistados por PMs na Cidade Dutra, zona sul. O carro foi achado queimado dias depois. Edson continua sumido.