Recolhidas 90 pessoas em cracolândias do Rio Operação em cracolândias do Rio recolheu ontem 90 pessoas no Morro do Cajueiro e em Madureira, na zona norte. Entre os 84 adultos, havia duas grávidas. Os outros eram crianças e adolescentes. Detectada dependência química, menores ficarão internados, mesmo contra vontade deles ou da família. A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente vão buscar responsabilizar criminalmente pais das crianças. Desde 31 de março, 185 crianças e adolescentes foram recolhidos.