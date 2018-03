Reclusão preocupa e pode fazer terapia regredir O terapeuta particular de Ana Carolina de Oliveira, José Nilton Kotzevnal, fez um pedido formal para o juiz Maurício Fossen para atender a paciente, enclausurada no Fórum da Barra Funda desde segunda-feira, quando o advogado de defesa do casal Nardoni, Roberto Podval, solicitou que ela fosse mantida confinada até o fim dos trabalhos.