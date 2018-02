Reclamações por falta de luz em SP crescem 43% no primeiro trimestre As constantes interrupções de energia em São Paulo fizeram explodir o número de queixas de consumidores à agência que regula o serviço no Estado, a Arsesp. Entre janeiro e março, houve 3.909 reclamações contra a concessionária AES Eletropaulo, 43% a mais do que no mesmo período de 2010, quando foram 2.730.