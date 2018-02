Reclamações ao Procon saltam de 88 para 295 A Fundação de Defesa e Proteção do Consumidor (Procon-SP) teve um aumento de 235% nas reclamações por causa do corte de energia no Estado de São Paulo em apenas um dia. O número de registros passou de 88, na terça-feira, para 295 anteontem. A Eletropaulo terá de prestar esclarecimentos ao Procon até hoje para explicar a demora na prestação de serviços.