Reciclagem que espere, disse Rihanna Sentado em cima de uma pilha de latinhas de Coca-Cola, Roberto Costa, funcionário da Barracoop, parecia desolado na madrugada desta segunda-feira. Ele tinha dois caminhões parados do lado de fora do Rock in Rio para recolher o material reciclável - que é estimado em 240 toneladas até o fim do festival, no próximo domingo. A grande pilha de material reciclável marcava o limpeza. Os caminhões não podiam entrar. O acesso para os serviços está do mesmo lado que o acesso para os bastidores e a circulação de artistas, e foi justamente um conflito entre essas duas partes que começou toda a confusão de limpeza no Rock in Rio.