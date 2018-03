Receptação de HD leva a serviço comunitário A 17.ª Vara Criminal de São Paulo condenou T.R.M. à prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa de cinco salários mínimos por ter receptado um HD avaliado em R$ 300 que pertencia ao cartunista Laerte Coutinho. Com o acusado, detido em 29 de junho de 2012 no Jaguaré, havia sido achada munição de calibre 38 e o HD. Por causa da receptação, o juiz havia fixado em três anos a condenação do réu - depois transformada em pena alternativa.