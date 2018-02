Recém-nascido é encontrado dentro de bolsa na região de Higienópolis

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um recém-nascido foi encontrado abandonado, dentro de uma bolsa feminina, por volta da 0h30 deste sábado, 27, na altura do nº 874 da Rua Piauí, próximo à Praça Buenos Aires, em Higienópolis, região central da cidade de São Paulo.

Pedestres que passavam pela rua ouviram o choro de uma criança que vinha de dentro da bolsa e acionaram policiais militares da 3ª Companhia do 7º Batalhão, que chegaram ao local, abriram o zíper e encontraram o recém-nascido.

Imediatamente o menino foi levado pelos policiais para o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, onde foi "batizado" como Gabriel pela equipe médica que o atendeu. Segundo os médicos, no momento em que foi encontrado, "Gabriel", que passa bem, tinha no máximo 4 horas de nascido.

A PM ainda realizou buscas na região na tentativa de localizar a mãe do menino, mas ela não foi encontrada. O caso será registrado no 4º Distrito Policial, da Consolação.