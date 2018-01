Recém-nascido é achado em caixa de sapato em Sorocaba

SOROCABA – Um recém-nascido foi abandonado pela mãe numa calçada, dentro de uma caixa de sapatos, logo após ter sido dado à luz, no início da noite de sexta-feira, 12, em Sorocaba. O bebê, ainda sujo de sangue e com parte do cordão umbilical, foi encontrado por um pedestre, na Vila Carol, zona norte da cidade.

Uma unidade de resgate do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) levou a criança ao pronto-socorro do Hospital Regional de Sorocaba. Os médicos constataram que o bebê era prematuro, tendo nascido, aparentemente, no oitavo mês da gestação. Por esse motivo, a criança foi internada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Até a manhã deste sábado, 13, a Polícia Civil não tinha informações sobre a mãe que abandonou o recém-nascido. O bebê permanecia internado em situação estável. O Conselho Tutelar ainda vai definir, com a Justiça, o destino da criança.