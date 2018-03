Recém-nascida é encontrada dentro de sacola na zona leste

SÃO PAULO - Uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma sacola de papelão na Vila Curuçá, zona leste de São Paulo, na noite de domingo, por volta das 20h20.

Policiais Militares acharam o bebê abandonado na Rua Ananai, 571, depois de receber uma denúncia anônima.

A criança, do sexo feminino, ainda estava com o cordão umbilical e foi levada ao Hospital Santa Marcelina, no Itaim Paulista, onde permanece sob cuidados. O caso foi registrado no 51º DP (Rio Pequeno).