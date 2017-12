Recém-nascida é abandonada em calçada sob árvore em Sorocaba

SOROCABA - Uma menina recém-nascida foi encontrada na calçada da Avenida Comendador Pereira Inácio, na região central de Sorocaba, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 21. O bebê estava envolvido em uma manta e ainda apresentava o cordão umbilical. Um transeunte ouviu o choro e localizou a criança sob uma árvore, em frente à Escola Técnica Estadual Rubens de Faria e Souza. Ele avisou policiais militares que estavam num terminal de ônibus rodoviários, próximo do local.

A criança foi levada para o pronto-socorro do Hospital Regional, e exames constataram que está em boas condições de saúde. A mãe não havia sido localizada até as 9 horas da manhã desta segunda-feira. O Conselho Tutelar assumiu a guarda provisória do bebê.