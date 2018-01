Receitas inventivas que competem com os clássicos da praia

O clássico camarão à paulista (R$ 41) é servido no azeite no quiosque Viva a Vida. À mesa: É bem-grelhado e tem apresentação convidativa. Ambiente: Animado, com música e iluminação de balada. Atendimento: 3 Quiosque Viva a Vida. Av. Pres. Castelo Branco, s/nº (alt. do nº 1882), quiosque 22, Guilhermina, Praia Grande - (13) 3491-4501. 8h/4h. Cc.: D, M e V.

A porção de rã (R$ 19/R$ 35) empanada é a especialidade do Quiosque do Japa. À mesa: As rãs destrinchadas (mas com osso) podem assustar, mas vão bem com o molho tártaro que acompanha o prato. Ambiente: Sossegado. Atendimento: 2 Quiosque do Japa. Av. Pres. Castelo Branco, s/nº, (alt. do nº 8.420), quiosque 77/78, Ocian, Praia Grande - (13) 3494-5589, 8h/0h. Cc.: todos.