Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 1 colher (sopa) de manteiga, 1 cenoura pequena ralada.

Como fazer: misture os três ingredientes e cozinhe em fogo baixo. Mexa até desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar e faça bolinhas do tamanho de um brigadeiro pequeno. Achate as bolinhas e com um palito de dente faça sulcos como os de uma abóbora. Decore com um galhinho de hortelã.

Rendimento: 20 unidades

Pappardelle negro

Ingredientes da massa: 2 ovos, 1 sachê de tinta de lula, sal e 220g de farinha de trigo.

Como fazer: Bata os ovos com o sal e a tinta de lula. Acrescente a farinha aos poucos e amasse até a mistura ficar lisa e seca. Deixe descansar por 10 minutos na geladeira. Abra a massa com um rolo de macarrão ou com um cilindro. Depois de esticada, corte em tiras grossas. Cozinhe em água fervente. Vai bem com molho de camarão. Dá para duas pessoas.