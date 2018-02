Receita Federal deixa de emitir CPF em cartão de plástico e passa a usar internet A Receita Federal deixou de emitir cartões de plástico para qualquer via do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ontem. Para ter o número do CPF, basta comparecer às agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios e apresentar um documento oficial de identidade. O interessado receberá o número impresso em papel térmico, usado também nos extratos bancários. Em seguida, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet e imprimir o comprovante que atesta a autenticidade do documento.