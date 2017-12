Receita Federal apreende 935 kg de cocaína no Porto de Santos

SÃO PAULO - A Receita Federal apreendeu 935 quilos de cocáina no Porto de Santos. A droga estava oculta no meio de proteína de soja concentrada estufada em dois contêineres em um carregamento de dez contêineres.

Segundo as autoridades, o destino final seria o porto de Bilbao, na Espanha. Para encontrar a droga, a Receita Federal usou imagens de escâneres e cães farejadores.

Na primeira verificação, foram encontrados 833 quilos de cocaína e, após um segundo escaneamento dos contêineres, mais 102 quilos, totalizando 935 quilos.

A droga foi entregue à guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações. Com esta apreensão, a vigésima quarta do ano, a Alfândega da Receita Federal no Porto de Santos superou o montante apreendido durante todo o ano de 2016. No ano passado, foram apreendidos 10.622 quilos em 22 operações, enquanto em 2017, a quantidade totaliza 11.539 quilos.